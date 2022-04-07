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Balık ağına takıldı... Son durak Türkiye

#Leylek#Kuş#Polonya
Balık ağına takıldı... Son durak Türkiye

Alman kuş gözlemcileri tarafından cip takılan leylek mart ayı sonunda Afrika’dan göç yoluna çıkarak İstanbul’a ulaştı.

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Leyleğin vericisi 1 Nisan’da sürekli olarak aynı noktadan sinyal göndermeye başladı. Türk kuş gözlemcilerinin ihbarı üzerine jandarma sinyal gelen noktayı kontrol etti. Leyleğin boğazına dolanan balık ağları nedeniyle öldüğü belirlendi.

Bir diğer kayıp leylek de Polonyalı kuş gözlemcileri tarafından takip ediliyordu. Mart ayı sonunda Afrika’dan yola çıkan leylek İstanbul’a uğramadan Trakya’ya geçti. Kırklareli’nin Demirköy ilçesinden uzun süre sinyal verince kuş gözlemcileri bir kez daha jandarmaya başvurdu. Jandarma ekipleri leyleği vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olarak buldu. Leyleğin konaklamak için konduğunda vahşi hayvan saldırısında öldüğü tespit edildi.

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#Leylek#Kuş#Polonya

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