Baldızını öldürmekten hüküm giymişti: 225 bin lira tazminat kararı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Osman Hocadan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecekOsman Hoca'dan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecek?#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Cezalandırma operasyonları başladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Cezalandırma operasyonları' başladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi#Terörle Mücadele
Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakasıKapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası#Cin Çıkarma
İstanbulda tantunicide mide bulandıran görüntüler Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildiİstanbul'da tantunicide mide bulandıran görüntüler! Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildi#Tantuni
Alışveriş devine yağma şoku İnanılmaz görüntüler...Alışveriş devine yağma şoku! İnanılmaz görüntüler...#Amazon
Süper Ligin yıldızı, Boupendzaya yumruk attı İşte o anlar...Süper Lig'in yıldızı, Boupendza'ya yumruk attı! İşte o anlar...#Boupendza
Djokovic gözaltına alındı Son mahkeme...Djokovic gözaltına alındı! Son mahkeme...#Novak Djokovic
Yargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılıkYargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılık#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Böyle göründüklerine bakmayın... Onlar dünyanın en yaşlı canlılarıBöyle göründüklerine bakmayın... Onlar dünyanın en yaşlı canlıları#Stromatolitler
Bursadaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu Yeni detaylar ortaya çıktıBursa'daki korkunç cinayetin nedeni belli oldu! Yeni detaylar ortaya çıktı#Kadın Cinayeti
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİBir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ#Tatil
İki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldıİki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldı#Whitney Houston
Sahneye külotla çıkmasınlar demişti... Gonca Vuslateriden İzzet Yıldızhana montlu gönderme'Sahneye külotla çıkmasınlar' demişti... Gonca Vuslateri'den İzzet Yıldızhan'a montlu gönderme#Gonca Vuslateri
HABERLERGündem Haberleri

Baldızını öldürmekten hüküm giymişti: 225 bin lira tazminat kararı

#Cinayet#Kayseri#Filiz Karadavut
Baldızını öldürmekten hüküm giymişti: 225 bin lira tazminat kararı

Kayseri'de 16 yaşında kaybolan, 12 yıl sonra da cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut'u öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarpıtılan eniştesi Umut Çakırer'e (38), maktulün anne ve babasının açtığı maddi ve manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Çakırer’i 85 bin TL maddi, 140 bin lira manevi olmak üzere 225 bin lira tazminata mahkum etti.

Haberin Devamı

Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine o dönem yapılan aramalarda, Karadavut’un izine ulaşılamadı.

Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Karadavut'un en son 19 Eylül 2006 tarihinde öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut Çakırer ve ablası Çiğdem Çakırer'in yanına gittiğini belirledi. 6 aylık takibin ardından gözaltına alınan Çakırer, sorgusunda, baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'ndeki mağaraya gömdüğünü itiraf etti. Bölgede iş makineleriyle yapılan aramada, ceset kalıntısına ulaşılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Çakırer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Umut Çakırer hakkında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Umut Çakırer, tutuklu yargılandığı davanın geçen yıl 11 Şubat’ta görülen karar duruşmasında, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI YERİNDE BULUNDU

Çakırer’in avukatları kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Mahkeme kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Mahkeme, sanık Umut Çakırer’e verilen ömür boyu hapis cezasını onadı. Kararın yeniden temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay’a gidecek.

Haberin Devamı

Baldızını öldürmekten hüküm giymişti: 225 bin lira tazminat kararı



TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Karadavut ailesi, bu süreçte maddi ve manevi anlamda yıprandığı gerekçesiyle Umut Çakırer'e Semih Emin Akbulut aracılığıyla tazminat davası açtı. Kayseri 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Umut Çakırer, anne ve babaya ayrı ayrı 70'er bin TL manevi, baba A.K.'ye 31 bin TL, anne D.K'ye ise 54 bin TL maddi olmak üzere toplam 225 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Kayseri#Filiz Karadavut

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil