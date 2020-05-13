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DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 18:50,Son Güncelleme:

Balçığa giren inek 1 saatte kurtarıldı

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Balçığa giren inek 1 saatte kurtarıldı
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Bingöl'de balçığa giren inek, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi mevkisinde otlatmaya çıkarılan ineklerden biri balçığa girdi. İneğin sahibi, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği beline bağlanan halatla, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kurtardı.

İnek sahibine teslim edildi.

Balçığa giren inek 1 saatte kurtarıldı

Balçığa giren inek 1 saatte kurtarıldı

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