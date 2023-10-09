Balcalı yenileme bekliyor

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Balcalı Hastanesi’nin 51 yıllık bir çınar ve tüm bölgenin şifa aradığı bir bilim yuvası olduğunu belirten Menteş, şöyle dedi: “Hastane şu an kapasitesinin yüzde onu ile hizmet vermeye çalıştırılıyor. 200 yataklı Hematoloji-Onkoloji binasında hizmet üretilmeye çalışılmakta. Ameliyathane ve yoğun bakımlar acilin üstünde daha önce güçlendirme yapılan bölümde hizmet vermeye çalışıyor. İki bin civarında tıp fakültesi öğrencisi, 738 uzmanlık öğrencisi, 170’i profesör olmak üzere 340 öğretim üyesi barındıran Balcalı Hastanesi gözümüzün önünde yok olmasın.”