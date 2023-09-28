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Balayı yolunda feci kaza: Genç çifti ölüm ayırdı! Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

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#Seda Aslan#Burdur#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 13:22

16 Eylül tarihinde Sakarya’da dünya evine giren Gürkan ve Seda çiftini balayı yolunda geçirdikleri trafik kazası ayırdı. Burdur’da kazaya karışan çiftten Seda Aslan hastanede hayatını kaybederken, eşi Gürkan ise yaralandı. Çiçeği burnunda çiftten geriye düğünde çekildikleri mutluluk pozları kaldı.

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Kaza, dün öğle saatlerinde Burdur’un Çavdır ilçesi Çavdır Tefenni Karayolu Antalya Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seda Aslan (31) idaresindeki 54 AER 079 plakalı otomobil ile Ali A. kontrolündeki minibüs kavşakta çarpıştı.

Balayı yolunda feci kaza: Genç çifti ölüm ayırdı Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

Çarpışmanın etkisi ile minibüs yoldan çıkarak şarampole düştü. 1’i ağır toplam 5 kişinin yaralandığı kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi.

Balayı yolunda feci kaza: Genç çifti ölüm ayırdı Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Tefenni Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Seda Aslan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Balayı yolunda feci kaza: Genç çifti ölüm ayırdı Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

 KAHREDEN DETAY

Öte yandan, genç çiftin 16 Eylül tarihinde Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir düğün salonunda dünyaevine girdikleri öğrenildi. Planladıkları balayı tatili için yola çıkan çiçeği burnundaki çiftten geriye, düğünde çekildikleri mutluluk pozları kaldı.

Balayı yolunda feci kaza: Genç çifti ölüm ayırdı Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

Hayatını kaybeden Seda Aslan, Hendek Yeşilvadi Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Balayı yolunda feci kaza: Genç çifti ölüm ayırdı Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

Balayı yolunda feci kaza: Genç çifti ölüm ayırdı Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

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#Seda Aslan#Burdur#Trafik Kazası

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