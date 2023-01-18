Balat artık daha renkli 

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Fatih Belediyesi Balat’taki 350 binanın dış cephelerini yenileme kararı aldı. 250 ev tamamlandı. Balat’ın meşhur Kiremit Caddesi’ndeki 102 binadan 56’sında da çalışmalar sonuçlandı. Cadde rengârenk bir hal aldı. Tarihi evlerin dış cephelerindeki kablolar da temizlendi. Lonca’da da 230 binada çalışma yapıldı.

Binaların cephe rehabilitasyon çalışmalarıyla bölgeye yeni bir hayat ve canlılık getirdiklerini belirten Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Başta Haliç kıyısı olmak üzere birçok noktada yoğun bir rehabilitasyon çalışması yürütüyoruz. Kent hafızasındaki tarihi dokuyu, yaşayanları ile korumayı hedefliyoruz ve kent kimliğinin korunmasına çalışıyoruz. Ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisinde ve bölge sakinlerimiz bu çalışmadan oldukça memnun. Çünkü bölge her geçen gün daha da kıymetleniyor” dedi.