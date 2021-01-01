Bakü mesajları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Azerbaycan’da Türkiye ve Rusya’nın kuracakları Ortak Merkez’de görev alacak subaylarla bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Azerbaycan EDOK Komutanlığı’nda düzenlenen askeri törende hazır bulunan Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerine Bakan Akar’ın cep telefonundan hitap ederek başarılar diledi. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

AZERBAYCAN’I DESTEKLİYORUZ

“Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Kardeş Azerbaycan, Kafkas İslam Ordusu’nu nasıl dualarla, sevinç gözyaşlarıyla karşıladıysa 10 Aralık’ta da Türk Silahlı Kuvvetleri’ni aynı heyecanla karşılamıştır. Yakın tarihin en önemli askeri ve siyasi gelişmelerinden biri olan ‘Tek Vatan Harekâtı’nda şehit olan kahramanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Türkiye olarak askeri zaferini diplomatik başarıyla taçlandırmakta olan Azerbaycan’ın mücadelesini sahada ve tüm uluslararası platformlarda destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusu bugün de üç kıta yedi iklimde gerektiğinde canını özellikle ortaya koyacak, davasına hizmet etmeyi sürdürecektir.”

DUYGULANDIRAN FOTOĞRAF





Türk heyetini Bakü’ye gelişinde karşılayan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Bakan Akar, tören öncesinde Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini anlatan fotoğraf sergisini de gezdi. Sergide, Akar’ın Azerbaycan’a daha önceki ziyaretleri sırasında çekilen bir fotoğraf dikkat çekti. Fotoğrafta yer alan Tankçı Yüzbaşı Valeh Mamiyev’in harekât sırasında şehit olduğu ve cebinden Bakan Akar ile çekilen söz konusu fotoğrafın çıktığının ifade edilmesi Bakan Akar’ı duygulandırdı. Akar konuşmasında Ortak Merkez’den ateşkesin gözetlenmesi ve takibinin yapılacağını hatırlatarak “EYP ve mayınların etkisiz hale getirilmesi, masumlara zarar vermemesi için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin sonuna kadar hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz” dedi.