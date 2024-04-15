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Bakkalın namaz kılmasını fırsat bilen çocuklar hırsızlık yaptı

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#Ankara#Bakkal#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 14:02

Ankara'da bakkal Ramazan Develi'nin namaz kıldığı sırada dükkana giren 4 çocuğun içecek çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 7 Nisan'da Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkal Ramazan Develi, dükkanda ikindi namazını kılarken içeri 4 çocuk girdi.

Bakkalın namaz kılmasını fırsat bilen çocuklar hırsızlık yaptı

Dükkanı kontrol eden çocuklardan sonra 1'i, buzdolabından 4 tane enerji içeceği aldı. Bu sırada diğer 3 çocuk da kapı önünde bekledi. Çocuklar olay yerinden uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Develi ise şüphelilerin küçük yaşta olması nedeniyle şikayetçi olmadı.

Bakkalın namaz kılmasını fırsat bilen çocuklar hırsızlık yaptı

'ŞÜPHELENDİM AMA NAMAZI BOZAMADIK'

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Develi, 8 ay önce de aynı şekilde namaz kılarken dondurmalarının çalındığını belirterek, "Şimdi yine namaz esnasında 4 tane genç geliyor. Baktılar ki namaz kılıyorum, 4 tane enerji içeceğimizi çalıp gidiyorlar. İşin gerçeği o sırada şüphelendim ama namazı bozamadık. Namazdan sonra kamera kayıtlarıma baktığımda gördüm.

Bakkalın namaz kılmasını fırsat bilen çocuklar hırsızlık yaptı

Tuhaf olan bu olayların hep namazda başıma gelmesi. Yoksa çok dikkat ediyorum. Giden gitti ama isyanımız; küçük esnafın kazandığı üç beş kuruşu da bunlar götürüyor. Lütfen küçük esnaftan uzak dursunlar. Onların kazandığı zaten üç beş kuruş. Gençlere de diyorum ki enerji içeceği çalarak elinize hiçbir şey geçmez. aç olsanız, gelip isteseniz; inanın veririz. Biz de akşama kadar insanlara yardım ediyoruz. Çalmasınlar, lütfen istesinler" dedi.

Bakkalın namaz kılmasını fırsat bilen çocuklar hırsızlık yaptı

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#Ankara#Bakkal#Hırsız

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