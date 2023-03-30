Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakırköy'de otomobil metro hattına uçtu

Güncelleme Tarihi:

#Bakırköy#Metro#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 01:40

Bakırköy, D-100 Karayolu Ataköy yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kaza, D-100 Karayolu yan yolda Ataköy Metro İstasyonu yakınlarında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Yan yolda seyir halinde bulunan Merve Özata'nın kullandığı 34 GCM 430 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu. Kazada sürücü Merve Özata ve yanındaki Merve Levent, hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Raylara düşen otomobil, metro hattındaki elektrik akımı kesildikten sonra kurtarıcı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakırköy#Metro#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

#Togg
Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş)

Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor? (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş!)

#Sağlık