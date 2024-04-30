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Bakırköy'de hırsızlık arbedesi

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#İSTANBUL#Bakırköy#Polis
Bakırköyde hırsızlık arbedesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 12:40

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan iki alışveriş merkezinden kıyafet ve para çaldığı iddia edilen 3 kişi, fark edilince güvenlik görevlilerince yakalandı. Güvenlik görevlilerine zorluk çıkaran hırsızlık şüphelilerini polis gözaltına aldı.

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Olay, Bakırköy'de bulunan iki farklı alışveriş merkezinde, akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşında küçük T.E.Ö., A.Ü.Ö., B.K., dolaştıkları alışveriş merkezindeki mağazalardan kıyafet ve para çaldı. Mağaza çalışanları durumu güvenlik görevlilerine haber verdi. Bir süre hırsızlık yaptıkları iddia edilen çocukları izlemeye alan güvenlik görevlileri, şüphelileri dışarı çıktığı anda yakalayarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 3 çocuk şüpheliyi gözaltına alarak Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, gözaltına alınan şüphelilerin mağazalardan çeşitli kıyafet ve bir miktar para çaldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

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HIRSIZLIK SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ile hırsızlık şüphelileri arasındaki arbede, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde cadde ortasında yakalanan çocuk şüphelilerin güvenlik görevlilerine zorluk çıkararak bağırdığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri ekip polis aracına bindiriyor.

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#İSTANBUL#Bakırköy#Polis

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