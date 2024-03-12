×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakırköy'deki feci kazada acı detay: TIR şoförü uyarıları dikkate almamış

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#TIR#Bakırköy
Bakırköydeki feci kazada acı detay: TIR şoförü uyarıları dikkate almamış
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 08:06

Bakırköy'de geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrilmiş ve 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan TIR şoförünün, alt geçide girmeden metreler önce yer alan uyarı tabelalarını dikkate almadığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde saat 18.45 sıralarında kağıt malzeme yüklü 34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray geçidine çarparak yanında bulunan 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gözden KaçmasınBakırköy’de feci kaza Üst geçide çarpan TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybettiBakırköy’de feci kaza! Üst geçide çarpan TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle

İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin(45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Bakırköydeki feci kazada acı detay: TIR şoförü uyarıları dikkate almamış

UYARI İŞARETLERİNİ DİKKAT ALMADI

Öte yandan Rauf Orbay Caddesi'nde alt geçide giren TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#TIR#Bakırköy

BAKMADAN GEÇME!