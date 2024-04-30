‘Bakıcı ilanı’ ile fuhuş tuzağı

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Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Şişli ve Kağıthane’de tespit edilen adreslere düzenlenen operasyon ile 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüpheliler tarafından fuhuş yapmaya zorlandıkları iddia edilen 3 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 7 cep telefonu ise incelemeye alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Operasyonda kurtarılan 3 yabancı uyruklu kadın ise vize süreleri dolduğu için sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı’na teslim edildi.