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Bakanlıktan sinema salonlarına 14,2 milyon TL destek

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Sinema#Sinema Salonu
Bakanlıktan sinema salonlarına 14,2 milyon TL destek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 10:52

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek sağlanacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, küresel salgın sürecinde kapılarını uzun süre kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine, 'Yerli Film Gösterim Desteği' verecek. Bakanlık, sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla 2023 yılı için başvuru yapılan tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek verecek.

Sinema salonları yılın ilk ayını yoğun geçirirken toplam seyirci sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre ilk 4 haftada yüzde 10 artış gösterdi. 2023 yılının şu ana kadar en çok izlenen filmi 2 milyonu aşan seyirci sayısıyla Bakanlık destekli 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa' olurken onu 'Avatar: Suyun Yolu' ve 'Kutsal Damacana 4' filmleri takip etti.

Bakanlığın hayata geçirdiği 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi ile 81 ildeki ortaöğretim öğrencilerine, bulundukları illerde yer alan sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak sinema kültürü yaygınlaştırılırken, doluluk oranı düşük olan ilk seansların kullanımı ile sinema salonlarına da maddi katkı sağlanıyor.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Sinema#Sinema Salonu

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