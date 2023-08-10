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Bakanlıktan 'koruma altındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı' iddialarına yanıt

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Cinsel İstismar#Rehabilitasyon
Bakanlıktan koruma altındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 03:38

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında 'Cinsel istismara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğu devlet korumasına alındıktan sonra da yine aynı şeyleri yaşadı' başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı. 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Haberde bahsi geçen mağdur çocuk B.A., Bakanlığımız kurum bakımına alınmasından önce cinsel istismara maruz kalmış ve bu olay nedeniyle 2020 yılından itibaren Bakanlığımızca koruma ve bakım altına alınmıştır. B.A.’ya yönelik cinsel istismar isnadı ile açılan davada sanıklar tutuklu olup yargılama devam etmektedir. Çocuğun kuruluş bakımına alındığı ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi ve psikososyal destek hizmetleri uzman ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır. Rehabilitasyon süreci devam eden B.A.’nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı ve her kurumdan izinsiz ayrıldığında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca teslimi sağlanmıştır. B.A.’nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar ilgili Bakanlıklarla iş birliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A.’nın hali hazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir" denildi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Cinsel İstismar#Rehabilitasyon

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