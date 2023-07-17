×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlıktan gelecek kuşaklar için proje: Yerel eserler kayıt altına alınıyor

Güncelleme Tarihi:

#Uzun Hava#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Anadolu’Da İcra Edilen Uzun Havalar
Bakanlıktan gelecek kuşaklar için proje: Yerel eserler kayıt altına alınıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 09:48

Kültür ve Turizm Bakanlığı, halk müziğinin bir türü olan ‘uzun havaları’ gelecek kuşaklara aktarmak için proje başlattı. Erzurum'un Oltu ilçesine gelen folklor araştırmacıları; halk ozanları ve yerel sanatçıların söyledikleri türküleri kayıt altına aldı.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Anadolu’da İcra Edilen Uzun Havalar' çalışması kapsamında yaşamını yitiren ses ve saz sanatçıları ile hayatta olan ve bu kültürü kuşaklar arası aktarım işlevini üstlenen geleneksel yapıdaki mahalli sanatçılarla görüşmeler yapılıyor.

Bakanlıktan gelecek kuşaklar için proje: Yerel eserler kayıt altına alınıyor

Çalışma kapsamında, Oltu ilçesine gelen Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nden folklor araştırmacısı Tanju Ozanoğlu, Oltu Aşıklar Derneği'ni ziyaret etti. Halk ozanları ve yerel sanatçılarla görüşen Ozanoğlu, onların söyledikleri türkü ve uzun havaları tek tek kayıt altına aldı. Sümmani ve Aşık Reyhani tarzı türküleri seslendiren halk ozanları, bakanlığın çalışmasından memnun olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan gelecek kuşaklar için proje: Yerel eserler kayıt altına alınıyor

Oltu yöresine ait türküleri seslendirdiklerini belirten Mustafa Özden, projeyle türkülerin kayıt altına alındığını bildirdi. Halk ozanı Sinan Öztürk, türkülerin geleceğe aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlıktan gelecek kuşaklar için proje: Yerel eserler kayıt altına alınıyor

Folklor araştırmacısı Tanju Ozanoğlu, "Türkiye'nin her tarafında folklor adına derlemeler yapıyoruz. Yani insanın doğumundan ölümüne kadar olan çalışmaları derliyoruz. Anadolu'da icra edilen uzun havalarla alakalı çalışmalarımız var. Türkiye'nin her bölgesini gezdik. Oltu'daki aşıklık geleneğini ele aldık. Özellikle Aşık Reyhani tarzı, Sümmani Baba melodileri bizler için çok önemli. Genel müdürlüğümüzce bu eserleri kayıt altına alıyoruz. Bu eserler, genel müdürlük arşivine alınacak. Bu çalışmaları bir yayın olarak sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Bakanlıktan gelecek kuşaklar için proje: Yerel eserler kayıt altına alınıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzun Hava#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Anadolu’Da İcra Edilen Uzun Havalar

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği