Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlıktan 'Aile Çocuk' dergisi

Güncelleme Tarihi:

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Dergi#Çocuk
Bakanlıktan Aile Çocuk dergisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 12:17

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan, çok dilli ilk çocuk dergisi olma özelliğine sahip 'Aile Çocuk', görme ve işitme engeli bulunan çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayımlandı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 6-9 yaş aralığındaki çocuklar için Aile Çocuk dergisi hazırlandı. Görme ve işitme engeli bulunan çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayımlanan Aile Çocuk dergisi, farklı dillere çevrilerek basılmasıyla da Türkiye'de çok dilli ilk çocuk dergisi olma özelliği gösteriyor. Derginin 4'üncü sayısının Arapça ve İngilizce dillerine çevrilerek baskısı yapıldı. Yılda dört sayı olarak yayımlanan derginin önümüzdeki süreçte Fransızca ve Almanca çevirilerinin yapılması planlanıyor. Derginin farklı dillerde basılmasıyla uluslararası alanda tanıtılması ve dergiden Türkiye'deki yabancı uyruklu çocukların uyum sürecinde yararlanması amaçlanıyor. Aile Çocuk dergisi içindeki etkinliklerle çocukların aileleriyle birlikte zaman geçirmesine katkıda bulunacağı gibi ailelere de rehber olma niteliği taşıyor.

Haberin Devamı

Çocukların bilişsel, motor, dilsel, sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sunan dergide konusuna göre tematik sayfalar yer alıyor. Ayrıca çocukların eğlenerek bilgi edinmesini sağlayacak gezi yazısı, geleneksel oyunların tanıtımı, zanaatlar, ilginç bilgiler köşesi, çizgi hikaye, bilmece-bulmaca gibi bölümler bulunuyor. Derginin tüm sayılarına 'https://ailecocuk.aile.gov.tr/dergimiz/' adresinden dijital olarak ulaşılabiliyor. İşaret dili ve sesli betimleme versiyonlarına ise 'https://ekutuphane.aile.gov.tr/video-galeri/' adresinden veya Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının Youtube kanalından erişilebiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Dergi#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota