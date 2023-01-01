Bakanlıktan 'Aile Çocuk' dergisi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 6-9 yaş aralığındaki çocuklar için Aile Çocuk dergisi hazırlandı. Görme ve işitme engeli bulunan çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayımlanan Aile Çocuk dergisi, farklı dillere çevrilerek basılmasıyla da Türkiye'de çok dilli ilk çocuk dergisi olma özelliği gösteriyor. Derginin 4'üncü sayısının Arapça ve İngilizce dillerine çevrilerek baskısı yapıldı. Yılda dört sayı olarak yayımlanan derginin önümüzdeki süreçte Fransızca ve Almanca çevirilerinin yapılması planlanıyor. Derginin farklı dillerde basılmasıyla uluslararası alanda tanıtılması ve dergiden Türkiye'deki yabancı uyruklu çocukların uyum sürecinde yararlanması amaçlanıyor. Aile Çocuk dergisi içindeki etkinliklerle çocukların aileleriyle birlikte zaman geçirmesine katkıda bulunacağı gibi ailelere de rehber olma niteliği taşıyor.

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Çocukların bilişsel, motor, dilsel, sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sunan dergide konusuna göre tematik sayfalar yer alıyor. Ayrıca çocukların eğlenerek bilgi edinmesini sağlayacak gezi yazısı, geleneksel oyunların tanıtımı, zanaatlar, ilginç bilgiler köşesi, çizgi hikaye, bilmece-bulmaca gibi bölümler bulunuyor. Derginin tüm sayılarına 'https://ailecocuk.aile.gov.tr/dergimiz/' adresinden dijital olarak ulaşılabiliyor. İşaret dili ve sesli betimleme versiyonlarına ise 'https://ekutuphane.aile.gov.tr/video-galeri/' adresinden veya Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının Youtube kanalından erişilebiliyor.