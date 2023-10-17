Bakanlık ve yapımcılardan 'Cannes' çıkarması

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MIPCOM festivalinde Türk dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün standlarına yoğun ilgi devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, sinema ve dizi yapımcıları Faruk Aksoy, Kerem Çatay, Yiğit Doğan Çelik, Burak Sağyaşar ve Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı yer aldı. Bakan Yardımcısı Mumcu, fuarda Türk yapımcılarla birlikte dünyanın önde gelen yapımcıları ve firmaların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Mumcu, beraberindekilerle festivalin önümüzdeki yıllarda İstanbul'da yapılması konusunda fuar yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Dünyanın 108 ülkesinden binlerce yapımcı ve alıcı ile 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılımının beklendiği MIPCOM, 19 Ekim'de sona erecek.

Türk dizileri, Cannes’da 108 ülkenin ilgi odağı oldu. Kanal D International da sevilen dizileriyle fuarın iddialı stantları arasında yerini aldı.