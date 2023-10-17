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Bakanlık ve yapımcılardan 'Cannes' çıkarması

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#Cannes#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Sinema
Bakanlık ve yapımcılardan Cannes çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 16:19

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin önde gelen sinema ve dizi yapımcıları ile birlikte Fransa'nın Cannes kentinde devam eden MIPCOM fuarının önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılması için temaslarda bulunulduğunu duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MIPCOM festivalinde Türk dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün standlarına yoğun ilgi devam ediyor. 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, sinema ve dizi yapımcıları Faruk Aksoy, Kerem Çatay, Yiğit Doğan Çelik, Burak Sağyaşar ve Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı yer aldı. Bakan Yardımcısı Mumcu, fuarda Türk yapımcılarla birlikte dünyanın önde gelen yapımcıları ve firmaların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlık ve yapımcılardan Cannes çıkarması

 Mumcu, beraberindekilerle festivalin önümüzdeki yıllarda İstanbul'da yapılması konusunda fuar yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

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Dünyanın 108 ülkesinden binlerce yapımcı ve alıcı ile 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılımının beklendiği MIPCOM, 19 Ekim'de sona erecek.

Türk dizileri, Cannes’da 108 ülkenin ilgi odağı oldu. Kanal D International da sevilen dizileriyle fuarın iddialı stantları arasında yerini aldı.

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#Cannes#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Sinema

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