Bakanlık ve RTÜK arasında, ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin iş birliği

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK arasında; aile bütünlüğünün korunması, yardıma ve bakıma muhtaç aile fertleri ile çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlanması amacıyla gerekli planlamaların yapılması, eğitim faaliyetleri ve programlar hazırlanarak uygulanması amacıyla 28 Eylül 2023'te İstanbul'da 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalanacak. İmza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

AİLEYİ DESTEKLEYİCİ PROGRAMLAR HAZIRLANACAK

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Beş yıl boyunca yürürlükte olacak protokol kapsamında ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarına ilişkin farkındalığı artırıcı, aileyi destekleyici programlarla, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimine yönelik içerikler hazırlanacak. Kadına karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığı önlemek, engelli bireylerin eğitimini, istihdamını ve toplumsal hayata katılmalarını destekleyici programlar hazırlamak, aktif yaşlanma bağlamında yaşlıların toplumla bütünleşmesini, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirmesini destekleyici programlar hazırlamak ve şehit yakınları ile gazilerin sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü geliştirecek programlar hazırlanacak. Protokol kapsamında ayrıca, yayın kuruluşlarının ailenin korunması ve güçlendirilmesi bağlamında; aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik kamusal sorumluluk anlayışıyla yayın yapması önerilecek ve teşvik edilecek.

'GÖZÜNDEN SAKINDIĞINI DİJİTALDEN SAKIN' PROJESİ

İmza töreninde ayrıca, ebeveynlerin ve toplumun, çocuklarla ilgili tüm paylaşımlarda daha dikkatli olmalarını teşvik etmeyi ve dijital mahremiyet konusunda bilinçli tutum geliştirilmesini amaçlayan 'Gözünden Sakındığını Dijitalden Sakın' projesinin de lansmanı yapılacak. Bakanlığın, 'Eğitim ailede başlar' ilkesini temel alarak, ebeveynlerin çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşma eyleminin artışına dikkat çektiği projede, ailelerin bu eylemi neden gerçekleştirdikleri, etkileri ve sonuçlarının derinlemesine incelenmesi amaçlanıyor. Projeyle toplumda dijital mahremiyet konusunda farkındalık oluşturulması, ebeveynlerin ve toplumun, çocuklarla ilgili tüm paylaşımlarda daha dikkatli olmalarının teşvik edilmesi ve dijital mahremiyet konusunda bilinçli bir tutum geliştirilmesi hedefleniyor. İki yıl sürecek proje kapsamında ebeveynlerin dijital platformları doğru kullanımına yönelik farkındalık çalışmaları oluşturulup, çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütülecek. Ebeveynlerin ve bireylerin, kişisel bilgilerini ve görsellerini sosyal medyada daha sorumlu bir şekilde paylaşmaları teşvik edilecek.

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Projenin tanıtım toplantısında Bakanlık ve RTÜK tarafından dijital mahremiyet farkındalığı oluşturmak için hazırlanan 'Yeni Medya; Kişisel Veri Gizliliği ve Dijital Dünya Farkındalığı' konulu kısa filmin gösterimi yapılacak. Proje kapsamında ayrıca akademisyen, yazar, dijital platform Türkiye temsilcileri, fenomenler, ebeveynler ve sanatçıların katılımıyla çalıştaylar düzenlenecek. Çalıştaylar sonucundaki raporlarla oluşturulan eylem planı ve kılavuz yayımlanacak.