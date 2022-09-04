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Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı: 521 bin Suriyeli ülkesine döndü

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#İsmail Çataklı#Suriyeli#İçişleri Bakanlığı
Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı: 521 bin Suriyeli ülkesine döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayı faaliyetlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki sığınmacı sayılarıyla ilgili bilgi verdi.

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2022 yılı ağustos ayında, 6 bin 329’u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatörün yakalandığını söyleyen Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39’a ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir” dedi. 

BİR AYDA 7 BİN DÖNÜŞ

İsmail Çataklı, bir ay önce yaptığı temmuz bilgilendirme toplantısındaki açıklamasında Suriyelilerle ilgili, “Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358’e ulaştı. Bugün itibarıyla Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 652 bin 633 kişidir” bilgisini paylaşmıştı. Çataklı, ağustos ayı bilgilendirme toplantısında ise ülkesine dönen Suriyeli sayısını 521 bin 39 olarak açıklarken, bir ay içinde Türkiye’den ülkesine dönen Suriyeli sayısının 7 bin 32 kişi olduğu görüldü.

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Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı: 521 bin Suriyeli ülkesine döndü

SINIR DIŞINDA AVRUPA’YI SOLLADIK

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nca, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 75 bin 678’e yükseldiği belirtilerek, “Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 seviyesindeyken, ülkemiz yüzde 67 sınır dışı başarı oranı ile tüm AB ülkelerini geride bırakmıştır” açıklaması yapıldı.  

‘YUNANİSTAN, LAVRİON’U PKK’YA TAHSİS ETMİŞTİR’

Çataklı, Yunanistan’da bulunan Lavrion kampının fotoğraflarını da göstererek, “Yunanistan, Lavrion kampını terör örgütü PKK’ya tahsis etmiştir, aktiftir ve aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir. Bu gerçeğin bizim açımızdan tartışılır herhangi bir tarafı yoktur, istihbari bilgilerimiz ve delillerimiz nettir” dedi.

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#İsmail Çataklı#Suriyeli#İçişleri Bakanlığı

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