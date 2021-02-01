Bakanlık seçti! En iyi 10 lezzet

Sayfada “Meze sizi doyurmak için değil, rakının tadını çıkarırken ağzınızdaki tadı değiştirmek için var. Hatta pek çok kişi, sohbetin rakınıza eşlik edecek en iyi meze olduğunu iddia edebilir. Türklerin anason aromalı içeceği olan rakı, zaman zaman ‘aslan sütü’ olarak anılır” denildi, şu liste yer aldı: