Umut ERDEM
Son Güncelleme:
Bakanlık seçti! En iyi 10 lezzet
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü ‘Go Turkey’ web sayfasında, 5’i soğuk, 5’i sıcak olmak üzere ‘10 En İyi Meze’ belirlendi.
Sayfada “Meze sizi doyurmak için değil, rakının tadını çıkarırken ağzınızdaki tadı değiştirmek için var. Hatta pek çok kişi, sohbetin rakınıza eşlik edecek en iyi meze olduğunu iddia edebilir. Türklerin anason aromalı içeceği olan rakı, zaman zaman ‘aslan sütü’ olarak anılır” denildi, şu liste yer aldı:
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle