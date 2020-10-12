Bakanlık duyurdu! 5 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır’da ’evlat nöbeti’ tutan aileler arasında yer alıyor. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 181’e yükseldi" dendi.