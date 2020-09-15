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Haber Giriş: 15.09.2020 - 21:38 | Son Güncelleme:

Bakanlık duyurdu: 2 terörist teslim oldu

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Bakanlık duyurdu: 2 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan  yapılan açıklama şöyle;

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; Suriye’de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153’e yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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