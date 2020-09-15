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Bakanlık duyurdu: 2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; Suriye’de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153’e yükseldi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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