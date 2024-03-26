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Bakanlık denetiminde tespit edildi: Akbük Koyu'nda 30 kaçak yapı

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#Muğla#Akbük Koyu#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
Bakanlık denetiminde tespit edildi: Akbük Koyunda 30 kaçak yapı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 14:34

Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimde 30 kaçak yapı tespit edildi.

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Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'nda kaçak yapı, çevre kirliliği ve hazine taşınmazlarının işgalinin tespiti amacıyla Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri denetim gerçekleştirdi. Denetimde 22 parselde 12 prefabrik, 4 betonarme, 11 sabit yapı niteliğinde tinyhouse ve 7 ahşap yapı olmak üzere 30 kaçak yapı tespit edildi.

Kaçak yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yıkım iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Menteşe Belediyesi'ne bildirimde bulunulacağı bildirildi. Aynı zamanda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na Doğal SİT alanına izinsiz müdahalede bulunulması sebebiyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

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Bakanlık denetiminde tespit edildi: Akbük Koyunda 30 kaçak yapı

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#Muğla#Akbük Koyu#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

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