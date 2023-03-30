Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlara: İstifa etsinler öyle aday olsunlar

Güncelleme Tarihi:

#Meral Akşener#Bakanlar#Milletvekili Adaylığı
Bakanlara: İstifa etsinler öyle aday olsunlar
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 07:00

İYİ Parti Lideri Meral Akşener Millet İttifakı’nı bakanlık dağıtmakla suçlayanların atanmış bakanlarını milletvekili yapabilme telaşında olduğunu belirterek, “Atanmış bakanlar arkalarında devletin gücüyle seçime girip; bir de buna adil ve dürüst bir seçim mi diyecekler? İstifa etsinler öyle aday olsunlar” çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

Akşener grup toplantısında özetle şöyle dedi:

‘KAYIP BAKAN NEMO NEREDE’

“Bir Nebati Bakan vardı hatırlıyor musunuz? Sahi ne oldu ona bileniniz var mı? O ışıltılı gözleri göreniniz var mı? Memlekette ekonomi perişan esnaf kan ağlıyorken kayıp bakan Nemo’nun neden ortalıkta olmadığını bileniniz var mı? Çünkü şu sıralar o koltuktan bir kalkarsa bir daha oturamayacağını en iyi kendisi biliyor da ondan. Kendisi bir tek Sayın Erdoğan’ın basın açıklamaları olunca aniden ortalıkla beliriveriyor.” 

NEBATİ: ANAOKULU DÜZEYİ

Meral Akşener’in sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter’dan şu yanıtı verdi: “Asıl sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi ‘Nemo’ olmakta değil. Gerçekleri çarpıtarak çıkar elde etme arayışında olmanızdır.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meral Akşener#Bakanlar#Milletvekili Adaylığı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

#Togg
Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş)

Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor? (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş!)

#Sağlık