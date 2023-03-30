Bakanlara: İstifa etsinler öyle aday olsunlar

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Akşener grup toplantısında özetle şöyle dedi:

‘KAYIP BAKAN NEMO NEREDE’

“Bir Nebati Bakan vardı hatırlıyor musunuz? Sahi ne oldu ona bileniniz var mı? O ışıltılı gözleri göreniniz var mı? Memlekette ekonomi perişan esnaf kan ağlıyorken kayıp bakan Nemo’nun neden ortalıkta olmadığını bileniniz var mı? Çünkü şu sıralar o koltuktan bir kalkarsa bir daha oturamayacağını en iyi kendisi biliyor da ondan. Kendisi bir tek Sayın Erdoğan’ın basın açıklamaları olunca aniden ortalıkla beliriveriyor.”

NEBATİ: ANAOKULU DÜZEYİ

Meral Akşener’in sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter’dan şu yanıtı verdi: “Asıl sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi ‘Nemo’ olmakta değil. Gerçekleri çarpıtarak çıkar elde etme arayışında olmanızdır.”