Bakanlar Özer ve Karaismailoğlu, 'MEB Pasaj' platformunu tanıttı

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Olgunlaşma enstitüleri, mesleki ve teknik eğitim okulları, halk eğitimi merkezleri ile özel eğitim meslek okullarında üretilen ürünlerin PTT AVM aracılığıyla dünyaya açılmasını sağlayan 'MEB Pasaj' platformu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde kamuoyuna tanıtıldı. Proje kapsamında olgunlaşma enstitüleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri ile özel eğitim meslek okulları bünyesindeki 541 mağaza PTT AVM bünyesindeki 'MEB Pasaj' sistemine kaydedildi ve tüm mağazalara PTT tarafından e-Ticaret eğitimi verildi. 'MEB Pasaj'da yaklaşık 5 bin ürün paylaşıldı.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri okullarda üretebildiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimin üretim kapasitesini çok ciddi bir şekilde artırdık. 2018 yılında 200 milyonluk bir cirosu varken, çoğu eğitim verilen alanda üretim yapılamazken bugün 2022 yılında yıl bitmeden 11 ayda 2 milyar TL'lik bir üretim kapasitesine ulaştı. Bu üretimin yaklaşık 100 milyon TL'sini öğrencilerimize, 200 milyon TL'sini de öğretmenlerimize katkı payı olarak dağıttık. Yıl sonundaki kar payından tekrar dağıtacağız. Meslek lisesi öğrencileri, bir taraftan eğitim alırken iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını giderme bağlamında önemli bir boşluğu doldururken; aynı zamanda eğitim aşamasında gelir elde eden emekle hakkaniyetli bir ilişki kuran ve değerler eğitimiyle ilgili de çok önemli bir süreçten geçmekte" diye konuştu.

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'8 BİN 300 ÜRÜNÜN TESCİLİNİ ALDIK'

Eğitimde üretim ve istihdamı güçlendirmek için çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Özer, "Mesleki eğitimde 50 Ar-Ge merkezi açtık. Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle mesleki eğitimde fikri mülkiyet, patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilleri ile ilgili kültürü tüm eğitim birimlerinde yaygınlaştırmaya çalışıyor. 2022 yılında 8 bin 300 ürünün tescilini aldık. Bu ürünlerin 162 tanesini ticarileştirdik. Artık ortaöğretimde, temel eğitimde öğrencilerimiz inovatif yaklaşımlar, fikri mülkiyet, sınai haklar kültürüyle yetişmeye başladı. Bunu ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir fırsat hamlesi olarak görüyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak güçlendirmek için de elinizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Meslek lisesi öğrencileri artık yurt dışına ihracat yapmaya başladı. Meslek lisesi öğrencileri sadece ürün ihracatı yapmıyor, ihracat yaptığı ürünleri üreten makineyi de üretiyor" dedi.

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KARAİSMAİLOĞLU: BİR BAKIMA SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da dijitalleşmenin yoğun ve hızlı gelişmesi sonucu elektronik ticaretin de her yıl katlanarak arttığına işaret ederek, elektronik ticarette tüketicilerin 24 saat boyunca istedikleri anda istedikleri ürüne kolayca ulaşabildiğini kaydetti. Karaismailoğlu, bu kapsamda 'MEB Pasaj' sayesinde eğitimden üretime, özel çocukların ve kadınların istihdamına da katkı sağlanacağını belirtti. Karaismailoğlu, "'MEB Pasaj' bizler için de çok kıymetli, aslında bir sosyal sorumluluk projesi bir bakıma. İnşallah, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz bu ortak çalışmayla özel üretilen ürünlerin vatandaşlara, tüketiciye ulaşması için önemli bir görev ifa edilecek" diye konuştu.

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'6 AY KOMİSYON VE KARGO ÜCRETİ ALINMAYACAK'

Bakan Karaismailoğlu, 'mebpasaj.pttavm.com' adresi üzerinden MEB ürünleri için özel bölüm açtıklarını belirterek, "PTT AVM'de özel eğitim kurumlarımıza açtığımız mağazalardan PTT bunu kimseye yapmıyor, protokol tarihinden itibaren 6 ay geçerli olmak üzere komisyon ücreti ve kargo ücreti alınmayacak. İstihdamı güçlendireceğine inandığımız bu adımdan ötürü son derece memnunuz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor; projemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah, gelişen süreçte sistem oturdukça bu katkıdan hem öğrencilerimiz hem okullarımız hem de vatandaşlarımız faydalanacaktır. Tabi bu projenin ortaya çıkması ve uygulanmasında Sayın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çok teşekkür ediyorum. PTT Genel Müdürlüğü'müze ve PTT çalışanlarına da son derece teşekkür ediyorum" dedi.