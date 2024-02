Bakanlar maden ocağındaki son durumu aktardı: Maden sahasında heyelan riski yoğun

Haberin Devamı

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:



ARAMA FAALİYETLERİ DURDURULDU



Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Toprağın kaldırılması ve istifleneceği alanlar üzerinde çalışıyoruz. Bunla ilgili birkaç alan var. Çevre Bakanlığı ile çalışıyoruz. Lokasyonu kısa sürede belirleyip toprağın oraya aktırılmasını sağlayacağız. Soruşturma devam ediyor. Adli ve idari yönden soruşturmalar devam ediyor.



Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



"ÖNCE GÜVENLİK İLKESİ İLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"



İçişleri Bakanlığı ve AFAD olarak 9 canımız için çalışıyoruz. Planımız var. Burada kayan kütleden drone radarla beraber çalışmalarımız devam ediyor. Tüm arama kurtarma çalışmalarında olmazsa olmaz önceliğimiz var. Arama kurtarmadaki insanlarımızın can güvenliği. Bu çalışmayı yapan 1 arkadaşımızın bile canına helal gelmesin diye sürekli ölçümler yapılıyor. Bir alarm sistemi de var. Kaymayan ama kayma ihtimali olursa diye bir uyarı mekanizması var. Mangan ocağı ile ilgili ilk anından itibaren orada duranın kütlenin stabil olmadığını görünce arama faaliyetini durdurduk. Bir kısmının stabil olmadığını gördük. Önce güvenlik ilkesi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk günden itibaren hep olumlu haber vermek gayretindeyiz. Ama böyle bir gerçek var. Stabil bir alan olsa her gün kaç araç naklettiğimizle ilgili haber veririz ve toplam kütleyi ne kadar sürede aktarabileceğimizi söyleyebilirdik. Mangan'daki arama faaliyeti maalesef durdurduk. Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanımız ve Çalışma Bakanımız buraya gelecekler.

CNN TÜRK MUHABİRİ ÇAKMAK: GELEBİLECEK TOPRAĞA KARŞI ÇALIŞMALAR ŞU AN MASADA

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak, sahadaki son durumu CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında aktardı. Çakmak şunları söyledi:

Sahayı yakından gördük. Tepede kopmayan liç alanları var. 3,5 milyon metreküp olarak duruyor. Manganez Ocağı'na kayan kütleden biraz daha fazla. Buraya geldiğimiz 13 Şubat tarihinden itibaren hemen hemen her gün yağış vardı. Toprak suyu çektikçe gevşedi gibi. Birkaç gündür hava güneşli. Birkaç gün önce Manganez Ocağı'nda ufak bir kayma olmuştu ve ekipleri hemen oradan çektiler. Ekiplerin hepsi sahada. Hiçbiri alandan çekilmedi. 7/24 esasıyla çalışıyorlar. Heyelan kendiliğinden gerçekleşirse her iki yakada da var olan toprağın üzerine ek bir toprak gelecek. Üstüne binen toprakla beraber çalışma daha da zorlaşacak. Setler yapıldı. Kayan toprağın önü kesildi. Fırat Nehri'ne ulaşmaması için duvar oluşturuldu. Ama kayabilecek toprağın nerede duracağı belli değil. İlave gelebilecek toprağı taşıyıp taşımayacağı belirsiz. Gelebilecek toprağa karşı çalışmalar da şu an masada.