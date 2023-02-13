Bakanlar Akar ve Kurum Samandağ'da: Bu yaraları saracağız

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama- kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik yoğun çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, arama- kurtarma ve yardım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Samandağ'a gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın de yer aldığı ziyaret kapsamında bakanlar Akar ve Kurum, ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ilçedeki çalışmalara ilişkin brifing aldı, talimat verdi ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

'BU YARALARI SARACAĞIZ'

İki bakan daha sonra aralarında bölgenin kanaat önderlerinin de bulunduğu bölge halkına taziye ziyaretinde bulundu. Başsağlığı dileyen Bakan Akar, "Büyük bir acıdan bahsediyoruz. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren devlet seferber oldu" dedi.

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Yaşananların çok derin yara olduğunu dile getiren Akar, "Olumsuz hava şartlarının helikopter uçuşuna müsaade etmemesi, Hatay Havalimanı'nın depremden zarar görerek kullanılmaz duruma gelmesi çalışmaları zorlaştırdı. Buna rağmen ilk andan itibaren enkaz altında kalan kardeşlerimizi bir an önce hayata kavuşturabilmek ve yaraları sarabilmek için herkes zamana karşı büyük bir gayret gösterdi" diye konuştu.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Akar, "Biriz, beraberiz, devlet-millet sizinle beraber 85 milyonun birbirinden farkı yok. Bugüne kadar 85 milyon tek yumruk, tek yürek olarak çok mücadeleler verdik, bugünlere geldik. İnşallah burada da devlet ve millet tek yumruk, tek yürek olarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu yaraları saracağız" dedi.

BAKAN KURUM: BU SÜREÇTEN EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ

Bakan Kurum da depremlerin 10 ilde 3,5 milyon vatandaşı etkilediğini belirterek devletin; askeri, jandarması, polisi, AFAD'ı, UMKE'si ve tüm birimleri ile alanda olduğunu vurgulayarak, "Acınıza ortak olabilmek için yoğun mücadele ediyoruz. Gidenleri geri getiremeyiz ama bundan sonraki süreçte hep birlikte 85 milyonun yüreği Samandağ için Hatay dahil 10 ilimiz için atıyor. Biz her zorluktan hep beraber, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak çıktık. Güçlü bir millet, devletiz. İnşallah bu afetin de üstesinden hep beraber geleceğiz. Bugün bir ve beraber olma zamanı. İlk önce enkazdaki vatandaşlarımızı çıkaracağız daha sonra da nasıl Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de 1 yıl içinde konutlarımızı yapıp vatandaşlarımıza teslim ettiysek son 20 yılda TOKİ Başkanlığı'mızca 1 milyon 180 bin konutu bitirip teslim ettiysek, inşallah el birliğiyle bu süreçten en güçlü şekilde çıkacağız" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından okunan dua sonrası bakanlar Akar ve Kurum, bölge halkına tek tek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.