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Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuna ilişkin açıklama

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#İsrail#Protesto#Gözaltı
Bakan Yerlikayadan İstanbuldaki İsrail protestosuna ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 21:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen ve 43 kişinin gözaltına alındığı İsrail protestolarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, olay ile ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurdu.

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen İsrail protestosunda 43 kişi gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

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#İsrail#Protesto#Gözaltı

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