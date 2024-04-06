Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuna ilişkin açıklama

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen İsrail protestosunda 43 kişi gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.