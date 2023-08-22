Bakan Yerlikaya’dan düzensiz göç açıklaması: 1 ayda 21 bin düzensiz göçmen tespit ettik, geri gönderme merkezine alarak sınır dışı ettik

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Bakan Yerlikaya, Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı:

MOTOSİKLET DENETİMLERİ SIKLAŞIYOR

“Ben de bir MOTOSİKLET kullanıcısıyım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 CC altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli. Tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

(Kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalar) Gayet iyi gidiyoruz. Ülkemizde halihazırda düzenli göçmen olarak 4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmakta. Bunların 1 milyon 243 bin 423’ü ikamet izni alarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılar. Bunun yanında 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunuyor. Yine ülkemizde geçici koruma kapsamında 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli var. Ama diğerleri, yani düzensiz göçmenler ya kaçak yollarla ülkemize gelmiş ya da vize alarak ülkemize girmiş ancak yasal kalış süresini ihlal edip vizesiz duruma düşmüş olanlar. İstanbul’u pilot bölge yaptık. Göç mobil noktaları kurduk. 1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 binin yasal kalış hakkı olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik. Haklarında idari gözetim kararı alınan bu kişileri daha sonra kolluk birimlerimizin refakatinde geri gönderme merkezine alarak sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik.”