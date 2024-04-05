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Bakan Yerlikaya'dan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili mesajı

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#Ramazan Bayramı#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikayadan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 17:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

9 günlük Ramazan Bayramı tatili yarın, 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor.

Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen annelerine babalarına, ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor.

Ancak; trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Bayram süresince TRAFİK tedbirleri kapsamında: 46 bin 700’ü polis, 18 bin 900’ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, şehir içi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat drone ile trafik denetimi yapılacak.

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Ayrıca yine bayram tatili süresinde ASAYİŞ hizmetleri kapsamında: 210 bin personel, 22 bin 800 asayiş ekibi, 2 bin 530 motosiklet, 417 drone ve 300 dedektör köpeğimiz görev yapacak.

Yola çıkan sevgili vatandaşlarım… Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Ve aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla yarışılmaz.

Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

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#Ramazan Bayramı#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya

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