Bakan Yerlikaya'dan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili mesajı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

9 günlük Ramazan Bayramı tatili yarın, 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor.

Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen annelerine babalarına, ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor.

Ancak; trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Bayram süresince TRAFİK tedbirleri kapsamında: 46 bin 700’ü polis, 18 bin 900’ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, şehir içi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat drone ile trafik denetimi yapılacak.

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Ayrıca yine bayram tatili süresinde ASAYİŞ hizmetleri kapsamında: 210 bin personel, 22 bin 800 asayiş ekibi, 2 bin 530 motosiklet, 417 drone ve 300 dedektör köpeğimiz görev yapacak.

Yola çıkan sevgili vatandaşlarım… Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Ve aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla yarışılmaz.

Ramazan Bayramımız mübarek olsun.