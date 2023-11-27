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Bakan Yerlikaya, üst düzey emniyet mensuplarıyla toplantı yaptı

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#Ali Yerlikaya#Emniyet Genel Müdürlüğü#KOM
Bakan Yerlikaya, üst düzey emniyet mensuplarıyla toplantı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 23:13

Bakan Yerlikaya, üst düzey emniyet mensuplarıyla 'suç örgütleri' konulu toplantı yaptı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonların değerlendirildiği bir toplantının düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, üst düzey emniyet mensuplarıyla toplantı yaptı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplantıdan görüntüler paylaşarak, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımıza bağlı birim müdürlerimizle, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonları değerlendirdik" dedi.

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#Ali Yerlikaya#Emniyet Genel Müdürlüğü#KOM

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