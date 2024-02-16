Bakan Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nda suç odaklarına yer yoktur

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Toplantanın ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yerlikaya, bakanlık olarak en önemli gündem maddelerinin başında güvenliğin geldiğini söyledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren Türkiye'nin huzuru için çabaladıklarını kaydeden Bakan Yerlikaya şöyle dedi:

"Ülkemiz, şehirler ne kadar güvenli olursa, vatandaşlarımız kendilerini ne kadar güvende hissederse, huzur ortamı o denli tesis edilmiş olur. Bu amaçla; huzur ve güvenlik toplantılarımızı bütün şehirlerimizde yapıyoruz. Şehir şehir yaptığımız bu toplantılarla verdiğimiz mesaj şudur; Türkiye Yüzyılında; teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine, suç odaklarına yer yoktur. Kilis’ten bir kez daha ifade ediyorum; kim olursa olsun, kendini hukukun üstünde gören, kamu düzenimizi bozmaya çalışan tüm yapılanmaların kökünü kazıyacağız. Kendini güç ve otorite sanan suç odaklarının hiçbiri, devletimizden ve milletimizden güçlü değildir. Binlerce yıllık devlet geleneğimizde düzeni sağlamak, milletin huzurunu tesis etmek esas vazifemizdir. Bugün de bu vazifenin sorumlusu 600 bin personeliyle gece gündüz, canla başla çalışan İçişleri Bakanlığı ailesidir."

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'625 BİNE YAKIN SIĞINMACI GÖNÜLÜL OLARAK ÜLKELERİNE DÖNDÜ'

Türkiye'nin birliğine kasteden terör örgütleriyle verilen mücadelenin amansız şekilde devam ettiğine de ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bu mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye ve bu terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar devam edecek" dedi.

Kilis'in, coğrafi konumu itibariyle Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı göç süreçlerinden en fazla etkilenen şehirlerin başında geldiğini de dile getiren Yerlikaya, "Kilis'in, Suriye ile 114 kilometre sınırı bulunuyor ve bu sınır hattı güvenlik sistemleri ile donatıldı. Bölgedeki düzensiz göç ve göçmen organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kilis'te bu kapsamda son 240 gün içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 72 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 148 organizatör gözaltına alındı. Bunların,73'ü tutuklandı, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu dönemde 342 düzensiz göçmen ise yakalandı. Geri gönderme merkezlerimizde bulunan 288 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam etmektedir. Türkiye'de bulunan 625 bine yakın sığınmacı da gönüllü olarak ülkelerine döndü" diye konuştu.

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