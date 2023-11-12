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Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Ağrı
Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 14:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Gürbulak Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Sınır Güvenliği Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Ağrı'daki İran sınırında yapılan çalışmaları paylaşan Yerlikaya, 84 kilometrelik sınırın 81,3 kilometrelik kısmına modüler beton duvar inşa edildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Ağrı ile İran sınır uzunluğumuz 84 kilometre. 81.3 kilometrelik kısmına modüler beton duvar ve devriye yolu yaptık. 59 adet elektrooptik kule inşaatı tamamlandı. 164 kamera ile yasa dışı geçişlere müdahale edilmekte. Sınır güvenliği faaliyetleri 2 tabur ve hudut karakolu ile yönetiliyor. Hudut birliklerimizin gerisinde il jandarma özel harekat taburu ve komando bölüğü ile tedbirleri almış bulunuyoruz. İHA ve SİHA'larımız da aktif görev alıyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Düzensiz göç ile mücadelede olmazsa olmazımızdır.

Milletimizin duası bizimle, desteği bizimle. Huzur ve güven içinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Ağrı

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