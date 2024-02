Bakan Yerlikaya paylaştı: Bu filmimiz, Asrın Felaketi'nin nasıl Asrın Dayanışması'na dönüştüğünü gözler önüne seriyor

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AFAD; 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen Asrın Felaketi'nden 45 dakika sonra, saat 05.02’de Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst seviye olan ve ‘Uluslararası Acil Yardım Çağrısını’ kapsayan 4. Seviye Acil Durum ilan etti.

Dünyanın dört bir yanından dost ve kardeş ülkelerin arama kurtarma ekipleri ülkemize gelmeye başladı.

Gelen her ekip, kahraman arama kurtarma ekiplerimizle birlikte omuz omuza verdi; enkaz altından bir can kurtarabilmek için canla başla çalıştı.

Kurtarılan her can, yaşanan her mucize, bir bebeğin hayata tutunma azmi, bir annenin yavrusuna kavuşma mutluluğu…

Tüm bu unutulmaz anlar, sahada arama kurtarma çalışması yapan arkadaşlarımızı daha da gayretlendiriyor, bizleri de umutlandırıyordu.

Gece gündüz gözetmeden 23 gün boyunca; ‘’Bir can daha kurtarabilir miyim'' diyerek fedakarca çalışan tüm arama kurtarma ekiplerimize, yardımımıza koşan uluslararası yardım kuruluşlarına, onların ekiplerine, arama kurtarma köpeği olan can dostlarımıza hepsine ama hepsine şükran borçluyuz.

İşte bu filmimiz; din, dil, ırk fark etmeksizin Asrın Felaketi'nin nasıl Asrın Dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştüğünü gözler önüne seriyor."