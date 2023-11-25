Bakan Yerlikaya: Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “Kadına yönelik şiddete karşı durmak ve tavır almak, aynı zamanda kadınların hukukunu ve onurunu koruma mücadelesidir. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.