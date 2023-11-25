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Bakan Yerlikaya: Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız

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#Bakan Yerlikaya#Kadına Şiddet#Resmi Gazete
Bakan Yerlikaya: Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 10:48

Resmi Gazete’de yayımlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “Kadına yönelik şiddete karşı durmak ve tavır almak, aynı zamanda kadınların hukukunu ve onurunu koruma mücadelesidir. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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#Bakan Yerlikaya#Kadına Şiddet#Resmi Gazete

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