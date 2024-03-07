Bakan Yerlikaya İstanbul turunda açıkladı: Fatih’te yabancı sayısı 3’te 1’e düştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önceki gün İstanbul Üniversitesi öğrencisi olduğu dönemde ikamet ettiği Fatih’teydi. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa esnafını ziyaret eden ve sonrasında ‘Güvenli Fatih’ başlıklı toplantıya katılan Yerlikaya, özetle şu bilgileri verdi: “Fatih’te yasal kalış hakkı olan toplam yabancı sayısı 39 bin 799. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 20 bin 922, ikamet izni ile kalanların sayısı 18 bin 642, uluslararası koruma kapsamında kalanların sayısı ise 235 kişi. 2019’da Fatih ilçesindeki toplam yabancı sayısı 103 bin 660 iken, bugün itibarıyla bu sayı 39 bin 799’a düşmüş.

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YABANCILARA KAPALI

15 Ocak 2021’den itibaren de Fatih’teki tüm mahalleler yabancılara kapalı. İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 499 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 806 kişinin 202’si tutuklandı, 105’ine adli kontrol kararı alındı. 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla İstanbul’da bulunan 103 mobil göç noktasında 197 bin 555 kişi sorgulandı, 57 bin 745 kişinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında vizesi, ikamet izni biten veya kendiliğinden İstanbul’dan ayrılan yabancı sayısı 255 bin 92, gönüllü olarak 9 ay içinde İstanbul’dan ayrılan Suriyeli sayısı 26 bin 519.”

ŞEKİL YAPANA ŞEKİL YAPIYORUZ

İstanbul’da personel sayısını 50 bin 44’ten, 56 bin 391’e çıkarttık. 112 operasyonla 90 organize suç örgütünü çökertip adalete teslim ettik. 27 milyar 181 milyon TL’lik maddi mal varlıklarına el konuldu. Bu organize suç örgütlerinin tek bir amacı var; para. Paraya erişimle ilgili aziz milletimizin, çalışanın helal kazancıyla ilgili geliyor oraya çöküyor, şekil yapıyor. Milletimize hiç kimse şekil yapamaz. Eğer şekil yapmaya kalkarsa fazla değil biz savcılarımızla beraber öyle bir organize oluyoruz ki 3 ay bilemediniz 4 ay içerisinde, bazıları 1-1.5 ay içerisinde öyle bir şekil yapıyoruz ki kafesliyoruz mahzene alıyoruz.

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VATAN EMNİYET HASDAL’A TAŞINIYOR

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hasdal’da 253 dönüm üzerinde inşa edilecek 300 bin metrekarelik külliyeye taşınacak. İstanbul Emniyetimiz 2.5 yıl sonra mükemmel bir binaya sahip olacak.