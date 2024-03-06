Bakan Yerlikaya: İç güvenliği en iyi yapan ülke olmak istiyoruz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği ‘İstanbul’da Huzur’ başlıklı, İstanbul’da asayiş çalışmalarının ele alındığı toplantıya katıldı.

"İÇ GÜVENLİĞİ EN İYİ YAPABİLEN ÜLKE OLABİLMEK İSTİYORUZ"

Türkiye’nin huzurunun önemine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, "600 bin çalışanımız, mesai arkadaşlarımız var. 600 bin ailemize şu mesajı verdik, bakanları olarak: Herkes evinde huzurlu, işine geldiği zaman mesaisinde huzurlu olsun ki, Türkiye’nin huzuru ile ilgili söylemiş olduğumuz sözün sahada karşılığı olsun. Bu kardeşiniz bunu yapmaya çalışıyor. Bunu da yapmak için, birinci olarak bugünü, bu anı, aziz milletinin emrinde devletimizin emrinde, tüm 81 şehrimiz, 922 ilçemiz, dünyadaki devletlerin içerisinde iç güvenliği en iyi yapabilen bir ülke olabilmek için suç işlenmesini önleyici duruşunu dirençli hale getirmek, eğer bir suç işlenmesini önleyemedik olduysa ikinci olarak, olabilecek en kısa süre içerisinde bunları yakalayıp adalete teslim etmek. Yani ‘İki kelimeyle görevini özetle sayın bakan’ derseniz: Önle, yakala. Bizim görevimiz bu. Bu noktada bizim devamlı dirençli olmamız lazım. Kendi vücut iklimimizde, evimizde, işimizde, sahada huzurla ilgili iyi bir takım oyunu oynamamız lazım. O yüzden benden hiçbir zaman şunu duymadınız: Ben diyen birisi değilim. Biz diyoruz. Mottomuz Türkiye’nin huzuru dedik. Şehirlerin huzuru olursa, ülkenin huzuru olur diyoruz. İstanbul’un huzuru da Türkiye’nin huzuru için olmazsa olmaz diyoruz. İstanbul dünyanın 131 ülkesinden daha büyük, 15’inci büyük nüfusa sahip bir mega şehir. 16 milyona yakın nüfusumuz var, 1 milyon 90 bin yasal kalışı olan yabancı var. Geçen yıl 17 milyon 500 bin turist geldi. Biz böyle bir şehir içerisinde, başta asayiş olmak üzere hain bölücü terör örgütü ve diğer terör türlerinin her biriyle mücadele ediyoruz. ve bir önceki aydan, bir önceki 6 aydan, bir önceki 1 yıldan, yıllardan daha iyi rakamlara kavuşmak için İçişleri ailesi olarak, İstanbul’da valilik, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, MİT bölge hep beraber büyük bir uyum içerisinde, ben değil biz diyerek takım ruhuyla çalışıyoruz" diye konuştu.

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"21 BİN 153 OPERASYONDA 782 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

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Göreve geldiği 9 aydan bu yana yapılan çalışmaları sunum eşliğinde anlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

Hain PKK/KCK terör örgütüyle ilgili bir Türkiye, bir İstanbul projeksiyonu yapıyoruz. PKK terör örgütüyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bir cümle; her zaman söylüyoruz: ‘Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, azimle, kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar çalışacağız’. Türkiye yüzyılında terörle anılan bir ülke olmamakta kararlıyız, inançlıyız. Zaten 22 yıldan beri, hain, bölücü terör örgütleriyle ilgili mücadelede gelinen nokta; nefesleri kesildi. Dostlarımıza güven, düşmanlara da kusura bakmasınlar onları rahatsız etmekte kararlıyız. Sınırımızın altında da teröristan ya da teröristan adacıkları kurdurtmamakta kararlıyız. Hiç kimse heveslenmesin. İçişleri Bakanlığı olarak, 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 tarihleri arasında 9 ayda, jandarmamız, emniyetimiz, istihbaratımız hep beraber 17 bin 757 kırsal operasyon, polisimiz şehirde 3 bin 396 operasyonda yani toplamda 21 bin 153 operasyonda 782 terörist etkisiz hale getirildi. Envanterimize 2017’den itibaren yerli ve milli İHA, SİHA, İKU, ANKA öyle bir girdi ki; bizim, o son teröristin etkisiz hale getirmeyle ilgili hedefimizde bize büyük bir güç verdi ve tesirini hep beraber görüyoruz.

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"MASAK’I UÇURUYORUZ"

Fenomenlerle ilgili MASAK’ın çalışmalarına da değinen Bakan Yerlikaya, "Bu MASAK var ya MASAK, Mehmet Şimşek bakanımızla birlikte uçuruyoruz burayı. Bizim, hukuki, helal kazançla kişinin, çevrimiçi dünyada, sanal ortamda, konvansiyel ortamda, yazılı, görsel basında bunların arzı endam etmesine sizin, bizim laf söylemesi mümkün mü? Fakat, bazı meselelerle ilgili ekranda vatandaş bir şey gördüğü zaman ‘bu kazançla ilgili benim şüphem var, ey devlet’ diyor, çağrıda bulunuyor. Biz de, Mehmet Şimşek bakanımız ile vatandaşımızın rahatsız olduğu ve ihbarda bulunduğu her türlü görünü ile ilgili şüphelendiğimiz, bunun semptomları olduğunu gördüklerimize MASAK olarak gece gündüz demeden bakıyoruz. MASAK ile beraber şimdilik, 90 milyar lira olarak da mal varlığına el konuldu. Yargı, ‘paranın akış şeması doğru bir akış değil o zaman ben buna hukuki el koyuyorum’ diyor" şeklinde konuştu.

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"LÜKS ARAÇLARIN BAKIMINI DİSTRİBÜTÖRLER ÜSTLENİYOR"

Fenomenlere ait lüks araçların İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesine katılmasının sembol bir hizmet olduğunu ifade eden Yerlikaya, "İstanbul’da 90 milyara yakın mal varlığına el konulunca, mahkemeye gidilip ‘Bu araçlar yedieminde kalacak. Bunu uygun görürseniz emniyetin envanterine tahsis edelim’ denildi. Değerlendirdiler, düşündüler. Mahkeme dedi ki; ‘bu araçları size veriyoruz’. Milletten kibirlenerek, korkutarak, gayr-i meşru, gayr-i kanuni bu parayı alıp, bu araçlara binilirken, millet kendi adına karar veren mahkeme aldı bunları Türk polisine verdi. Biz de bunu İstanbul polisimizin, Türk polisimizin devriye otosu yaptık. Bunlar sabah akşam kullanmaktan ziyade sembol olan meydanlarda duruyor. Sadece Türkiye’de değil dünyada da çok ses getirdi. Türkiye’de yüzde 98 olumlu buldu. ‘Bu araçların bakımları ne olacak’ dendi. Arkadaşlarımız bu firmaların distribütörleriyle görüştü. ‘Siz sadece benzin parasını verin diğerlerini biz üstleniyoruz’ dediler." ifadelerini kullandı.