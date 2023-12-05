Bakan Yerlikaya, fon vurgunu ve fenomenler soruşturması hakkında konuştu: Devletimiz gücünü göstermekte kararlı

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Bakan Yerlikaya, basın mensupları ile bir araya geldi. Yerlikaya'nın gündemindeki başlıklardan biri son günlerde kamuoyunu meşgul eden fon vurgunu soruşturması ve fenomenlere yönelik operasyonlar oldu.

"NÜFUZ GİRİŞİMİNİ REDDEDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, yapmış olduğu açıklamada "Bir suçun aydınlatılması veya bir suçun işlenmesinin önlenmesi ile ilgili nüfus girişimini reddediyoruz, kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, açıklamasının devamında "Ekranlarda gördüklerinizi bizler de izliyoruz, Maliye, İçişleri Bakanlığı ve MASAK olarak toplumun rahatsız olduğu, arkasında eğer kanun dışılık varsa ve bunu hissediyorsak kenetleniyoruz" ifadelerini kullandı ve biz yolumuza devam ediyoruz dedi.

"SPORUN KİRLENMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Bakan Yerlikaya'nın gündeminde yasa dışı bahis operasyonları da vardı. Operasyonlarla ilgili paylaşımlar yapıyor bakan Yerlikaya. TFF Başkanı'nı ziyaret ettim, içişleri ailesi olarak yasa dışı bahis başta olmak üzere bilinen bilinmeyen, ifade edilen edilmeyen yasa dışılık varsa Adalet Bakanlığı'mızla birlikte sabırla, sebatla, azimle çalışıyoruz. Güzelim sporumuzun kirletilmesine müsaade etmeyiz" dedi. Bakan Yerlikaya, "Kendisinde güç zehirlenmesi addeden kim varsa enselerine çökeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"DEVLETİMİZ GÜCÜNÜ GÖSTERMEKTE KARARLI"

Fenomenlere yönelik soruşturmada 12 fenomenin mal varlıklarına el konulmuştu. Yerlikaya, bu konu ile ilgili de açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında "Çalışmalar devam ediyor. Devletimiz onlara gücünü göstermekte kararlı" dedi.

MOSSAD AÇIKLAMASI: BEDELİ AĞIR OLUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in Türkiye'deki Hamas üyelerine yönelik operasyon iddialarına ilişkin "İstihbarat birimlerimiz gerekli açıklamayı yaptı. Böyle bir girişim kabul edilemez, bedeli ağır olur" dedi.