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Son dakika haberi! Tayyar Öz ve Özlem Öz dahil 'şampiyonlar ligi'nin tüm mal varlıklarına el konuldu

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#Eylül Öztürk Özkan#Tayyar Taylan Öz#Özlem Öz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 19:42

Son dakika haberi... Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan o fotoğrafta olmayan Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çiftinin de tüm mal varlıklarına el konuldu. 

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Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve ‘Şampiyonlar ligi’ olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu. 

TAYYAR ÖZ VE ÖZLEM ÖZ'ÜN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

24 Kasım tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Öz çifti hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'resmi belgede sahtecilik', 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Ayrıca Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.  

Son olarak,  Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu. 

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#Eylül Öztürk Özkan#Tayyar Taylan Öz#Özlem Öz

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