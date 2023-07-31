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Bakan Yerlikaya duyurdu! Türkiye'nin kanını donduran tekel saldırısında bir kişi daha yakalandı

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#Esenyurt#Tekel Bayii#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 06:27

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden S.Ö.'nün de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden S.Ö.'nün yakalandı.

Konu ile ilgili açıklamayapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö.’de yakalandı.Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu Türkiyenin kanını donduran tekel saldırısında bir kişi daha yakalandı

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#Esenyurt#Tekel Bayii#Saldırı

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