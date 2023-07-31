×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu... 'Terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi'

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Terör#Finans
Bakan Yerlikaya duyurdu... Terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 17:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 114 kilo toz esrar, 299 kilo kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ve 415 bin kök skunk ele geçirildiğini belirtirken, 'Terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Lice kırsalında 'Narkoterör operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; 114 kilo toz esrar, 299 kilo kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu... Terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi

DETAYLAR GELİYOR...

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Terör#Finans

BAKMADAN GEÇME!