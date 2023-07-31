Bakan Yerlikaya duyurdu... 'Terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi'

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Lice kırsalında 'Narkoterör operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; 114 kilo toz esrar, 299 kilo kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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