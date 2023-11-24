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Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütü mensubu 39 şüpheli yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Terör
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 16:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-29 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensubu 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen “Kahramanlar-29" Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 39 şüpheli şahıs yakalandı

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
Teröristleri ve onların iş birlikçilerini inlerinde yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

İstanbul merkezli 17 ilçede 40 adrese; Diyarbakır Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2 adrese, Bolu’da 1 adrese olmak üzere toplam 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör şüphelisi 39 şahıs yakalandı.

BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda;
Ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Terör

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