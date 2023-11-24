Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütü mensubu 39 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:
İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen “Kahramanlar-29" Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 39 şüpheli şahıs yakalandı
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
Teröristleri ve onların iş birlikçilerini inlerinde yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.
İstanbul merkezli 17 ilçede 40 adrese; Diyarbakır Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2 adrese, Bolu’da 1 adrese olmak üzere toplam 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör şüphelisi 39 şahıs yakalandı.
BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda;
Ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.
İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-29" Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 3️⃣9⃣ şüpheli şahıs yakalandı ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 24, 2023
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
TERÖRİSTLERİ VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİ İNLERİNDE YAKALAYIP… pic.twitter.com/ytp1tUHiX2