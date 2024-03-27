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Nusr-Et’e silahlı saldırıda 5 gözaltı! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı... Suç örgütü elebaşı talimat vermiş

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 10:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş’taki “Nusr-Et” isimli restorana yönelik silahlı saldırı eylemine yönelik düzenlenen "Mahzen-22” operasyonunda 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İstanbul'da 'Mahzen-22' operasyonunda Beşiktaş'taki Nusr-et isimli restorana silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı talimatını organize suç örgütü liderleri Barış Boyun ve Volkan Rençber'in verdiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine,

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı" ifadeleri yer aldı.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Polis

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