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Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Interpol#Operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 08:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohamed Zahir Miah'ın Büyükçekmece'de, Çin uyruklu Chen Xuefeng'in Bağcılar'da yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımını organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah'ın İstanbul Büyükçekmece’de, kırmızı bültenle Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'ın ise İstanbul Bağcılar’da düzenlenen“Kafes-20” operasyonlarıyla yakalandıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul’da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece’de ve Chen Xuefeng ise Bağcılar'da yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefeng’in Vietnam’a iade işlemleri tamamlandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."

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#Bakan Yerlikaya#Interpol#Operasyon

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