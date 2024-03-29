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Bakan Yerlikaya duyurdu! Interpol kırmızı bülteniyle aranıyorlardı: İstanbul'da yakalandılar

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#Interpol#Bakan Yerlikaya#Kırmızı Bülten
Bakan Yerlikaya duyurdu Interpol kırmızı bülteniyle aranıyorlardı: İstanbulda yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 07:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen “MAHZEN-23” Operasyonu sonucu İnterpol kırmızı bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan aranan Maxat Rakhishov’un yakalandığını duyurdu.

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#Interpol#Bakan Yerlikaya#Kırmızı Bülten

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