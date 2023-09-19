Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

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Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerimizce düzenlenen operasyonda 1'i Kırmızı, 1'i Turuncu, 1'i de Gri kategoride yer alan toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

BUGÜN DE #Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmalarına istinaden, Şırnak #Güçlükonak kırsalında, J-SİHA desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu;

Bakanlığımız terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Renas(K) adlı Ramazan Eliçümüş silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek.