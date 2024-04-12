×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bin 177 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Göçmen#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 08:01

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-19” denetimlerinde 1177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, güvenlik güçleri tarafından 103’ü İstanbul’da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçları ile 30 büyükşehirde gerçekleştirilen denetimlerde, 22 bin 707 yabancı uyruklu kişinin kimlik bilgileri incelendi. Bunlardan 1177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Göçmen#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!