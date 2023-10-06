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Bakan Yerlikaya duyurdu! Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Asker
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 13:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'daki terör operasyonu ile ilgili olarak, ‘Komandolarımızla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Ağrı’da 2 bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi daha etkisiz hale getirildi.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında kahraman komandolarımızla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Aziz milletimizin duaları sizlerle.

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Tek bir hedefimiz var: o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Asker

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