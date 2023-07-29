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Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#Şırnak#PKK#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 12:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Operasyon devam ediyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi. Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA’ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere’de bir grup teröristin barındığı belirlendi ve derhal operasyon başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız tarafından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA’ların ateş desteğinde, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu düzenlendi.

Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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operasyon devam ediyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Terör sona erene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek."

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#Şırnak#PKK#Operasyon

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