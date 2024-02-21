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Bakan Yerlikaya duyurdu: 47 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#DEAŞ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 09:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

5 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-6”
Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa’da düzenlenen operasyonlar kapsamında;
İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheli yakalandı.
Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Bursa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli yakalandı.

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1 Haziran 2023’ten Günümüze Kadar DEAŞ’e yönelik toplam 1162 Operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 2402 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

 

 

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#DEAŞ

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